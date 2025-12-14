Миллиардер пожертвовал $100 тысяч остановившему террориста в Сиднее

Мужчине, который помог обезвредить напавшего на сиднейский пляж террориста, решили направить крупную сумму денег. Выделение денежных средств инициировал американский миллиардер, банкир и основатель фонда Pershing Square Билл Экман. Обладатель состояния в 9,5 миллиарда долларов в социальных сетях предложил собрать средства для пострадавшего Ахмеда аль-Ахмеда, который в настоящее время находится в больнице.

По информации издания Daily Mail, на платформе GoFundMe Экман инициировал сбор денег. Уточняется, что миллиардер уже выделил решительному мужчине 100 тысяч долларов.

Напомним, накануне в Австралии на пляже Бонди в Сиднее произошло нападение на людей, которое организовали отец и сын. Они приехали в это место, вооружившись винтовками. Одного из них удалось ликвидировать, второй - в критическом состоянии. Позже на месте ЧП нашли самодельное взрывное устройство.

В результате от рук отца и сына погибли не менее 16 человек, порядка 40 ранены. Австралийские власти объявили, что 15 декабря приспустят флаги в память о жертвах теракта.