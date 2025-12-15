ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, в результате атаки Украины по территории города пострадавших нет. Основной обстрел пришелся на объекты инженерной инфраструктуры - имеются значительные повреждения. На местах происшествий уже работают аварийные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что за вечер 14 декабря над территорией Российской Федерации было сбито более 70 дронов ВСУ - три беспилотника засекли в небе над Белгородской областью.