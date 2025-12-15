МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ураган оставил Южно-Курильск без света, а Сахалин - без сообщения с материком

Шквалистый ветер и осадки осложняют восстановление энергоснабжения.
Константин Денисов 15-12-2025 04:15
© Фото: minenergo_sakh, Telegram

Ураган полностью обесточил Южно-Курильск и село Отрада. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Сахалинской области.

«В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 м/с и обильными осадками без электроснабжения остались потребители Южно-Курильска и села Отрада», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, стихия повредила около 20 опор ЛЭП. Кроме того, различный урон понесли фасады и кровля жилых домов.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения и устранением последствий происшествия. Жителей попросили потерпеть - работы продвигаются медленно из-за продолжающейся непогоды.

Также стало известно о том, что из-за шторма в Татарском проливе временно приостановила свою деятельность паромная переправа на линии Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край). Возобновление ее работы ожидается не ранее первой половины дня 17 декабря.

Таким образом, Сахалин остался без сообщения с материковой частью России. Внутри региона приостановлены междугородние автобусные перевозки.

Ранее сообщалось о том, что сорванная ветром крыша убила человека в Каспийске.

#в стране и мире #Хабаровский край #ураган #шторм #сахалин #Электричество #Южно-Курильск #паромы
