Сорванная ветром крыша убила человека в Каспийске

В Каспийске местного жителя убило фрагментом кровли, сорванной со здания резкими порывами ветра. Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану. Трагедия произошла на Каспийском шоссе.

«В результате шквалистого ветра сорвало крышу двухэтажного здания строительной фирмы», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Местные паблики сообщают, что в Каспийске по-прежнему дует ураганный ветер. Коммунальщики пытаются убрать поваленные деревья и фрагменты крыш, рухнувшие на дороги и припаркованные автомобили. В некоторых районах города нет электричества.