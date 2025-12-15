МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Нальчике медсестра заразила 71 человека ВИЧ и гепатитом С

Суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.
Глеб Владовский 15-12-2025 22:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Нальчике медсестра частного санатория заразила 71 человека ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в учреждении постоянно нарушались санитарные нормы. Сотрудники использовали нестерильное оборудование, а также нарушались требования к их дезинфекции.

В результате выявленных нарушений лицензия на медицинскую деятельность была аннулирована. А медсестра, которая заразила опасными инфекциями пациентов, приговорена к четырем годам тюрьмы, пишет РИА Новости.

В настоящее время приговор в силу не вступил.

#в стране и мире #заражение #медсестра #санаторий #Нальчик #инфекции
