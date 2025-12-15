Сына режиссера Райнера задержали по подозрению в убийстве родителей

В США полиция задержала сына убитого кинорежиссера Роба Райнера по подозрению в убийстве своих родителей. Об этом сообщил телеканал ABC7.

«32-летний Ник Райнер содержится под стражей под залог в размере 4 миллионов долларов после того, как рано утром в понедельник его арестовали по обвинению в уголовном преступлении. Никаких других подробностей о его аресте на данный момент известно не было», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер были найдены мертвыми в их собственном доме. На их телах обнаружили ножевые ранения.

Напомним, Роб Райнер прославился десятками картин, среди которых «Когда Гарри встретил Салли» (When Harry Met Sally, 1989), «Несколько хороших парней» (A Few Good Men, 1992), «Американский президент» (The American President, 1995), а также такой известной работой, как «Пока не сыграл в ящик» (Bucket List, 2007). Кроме того, он исполнил одну из ролей в фильме «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, 2013).