Кинорежиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в доме в Лос-Анджелесе

В американском штате Калифорния найдены мертвыми кинорежиссер и актер Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер. Тела мужа и жены обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе. О происшествии сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник, близкий к семье Райнер. Предполагается, что супруги скончались от ножевых ранений.

«Представители полиции Лос-Анджелеса заявили в воскресенье, что они отреагировали на сообщение о двух погибших в доме Райнера в Брентвуде, но не установили их личности. Полиция заявила, что расследование смерти продолжается», - говорится в сообщении американского СМИ.

Супружескую чету Райнер нашли с ножевыми ранениями в их особняке около 15.30 14 декабря (02.30 по московскому времени 15 декабря). Соседи подтвердили, что в этом доме проживала семья режиссера, что подтвердили документы на недвижимость.

Роб Райнер прославился десятками картин, среди которых «Когда Гарри встретил Салли» (When Harry Met Sally, 1989), «Несколько хороших парней» (A Few Good Men, 1992), «Американский президент» (The American President, 1995), а также такой известной работой, как «Пока не сыграл в ящик» (Bucket List, 2007). Кроме того, он исполнил одну из ролей в фильме «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, 2013).