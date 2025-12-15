МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал указ о постоянных штрафах за несообщение военкомату о переезде

Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва.
Глеб Владовский 15-12-2025 20:07
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о постоянных штрафах за несообщение в военкомат о смене жительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее обязанность сообщать военкомату о переезде действовала только в период призыва. Теперь эта норма будет действовать в течение года.

В случае если лицо не уведомит военкомат о месте жительства в течение трех месяцев с момента переезда, это повлечет за собой штраф до 20 000 рублей.

Ранее Путин подписал указ о продлении действия механизма параллельного импорта сроком на год.

#в стране и мире #Владимир Путин #Военкомат #указ #смена места жительства
