Путин подписал указ о постоянных штрафах за несообщение военкомату о переезде

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о постоянных штрафах за несообщение в военкомат о смене жительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее обязанность сообщать военкомату о переезде действовала только в период призыва. Теперь эта норма будет действовать в течение года.

В случае если лицо не уведомит военкомат о месте жительства в течение трех месяцев с момента переезда, это повлечет за собой штраф до 20 000 рублей.

Ранее Путин подписал указ о продлении действия механизма параллельного импорта сроком на год.