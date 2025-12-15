Президент РФ Владимир Путин продлил на год действие механизма параллельного импорта. Распоряжение появилось на портале правовой информации.
Норма позволяет компаниям из России закупать товары и ввозить их в страну без разрешения первоначальных правообладателей брендов. Механизм работает с весны 2022 года, пишет Life.
Отмечается, что механизм разработан с целью смягчения последствий санкций со стороны недружественных государств.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут восстанавливать торговые и экономические отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.
