Путин продлил действие параллельного импорта на год

Меры направлены на смягчение последствий санкций недружественных стран.
Глеб Владовский 15-12-2025 18:54
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин продлил на год действие механизма параллельного импорта. Распоряжение появилось на портале правовой информации.

Норма позволяет компаниям из России закупать товары и ввозить их в страну без разрешения первоначальных правообладателей брендов. Механизм работает с весны 2022 года, пишет Life.

Отмечается, что механизм разработан с целью смягчения последствий санкций со стороны недружественных государств.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут восстанавливать торговые и экономические отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

#в стране и мире #Владимир Путин #продление #указ #параллельный импорт
