Военнослужащие группировки войск «Запад» успешно пресекают попытки ВСУ проникнуть в освобожденный город Купянск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров.

«Попытки штурмовых "двоек" ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются. Противник в ходе атак ежедневно несет значительные потери в живой силе», - подчеркнул он.

Шаров также подчеркнул, что военнослужащие «Западной» группировки осуществляют надежный контроль всех районов Купянска. В настоящий момент на окраинах района Юбилейный заблокированы три малочисленные группы ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ распространяют информацию о якобы успехах украинских боевиков в районе населенного пункта. В Объединенной группировке войск подчеркнули, что киевские власти делают это, чтобы усилить давление на администрацию Белого дома и внести в мирный план урегулирования конфликта корректировки.



Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.





