Причиной смерти пианиста Оганезова стал рак почки

Народный артист России долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Глеб Владовский 15-12-2025 19:39
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Причиной смерти музыканта Левона Оганезова стал рак почки. Об этом сообщила его дочь Мария.

«Она уточнила, что отец долгое время боролся с онкологией. Последние годы жизни Оганезов провел в Соединенных Штатах, где, в том числе, проходил лечение от рака», - пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что прощание с народным артистом России пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Таким образом, Оганезов будет похоронен в США, где он жил в последние годы.

Напомним, советский и российский пианист скончался 14 декабря. Ему было 84 года. Российским зрителям и поклонникам музыки Оганезов запомнился не только в качестве композитора, но и актера театра и кино, а также ведущего и соведущего разных программ на телевидении РФ.

#в стране и мире #левон оганезов #композитор #онкология #рак
