Прощание с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке

Композитор и актер будет похоронен в США.
Константин Денисов 15-12-2025 01:52
© Фото: Константин Родиков, РИА Новости

Прощание с народным артистом России Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице его аккаунта в Facebook.

«Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595», - говорится в сообщении.

Таким образом, Оганезов будет похоронен в США, где он жил в последние годы. Напомним, новость о смерти артиста на 85-м году жизни пришла 14 декабря.

Причиной стало онкологическое заболевание, с которым Оганезов боролся в последние несколько лет. Российским зрителям и поклонникам музыки Оганезов запомнился в качестве не только композитора, но и актера театра и кино, а также ведущего и соведущего разных программ на российском телевидении.

