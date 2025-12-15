МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пропавшие в Прикамье туристы рассказали, как грелись у костра при спуске с горы

Вторая группа туристов из шести человек также найдена, все живы.
Глеб Владовский 15-12-2025 17:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вернувшиеся на турбазу в Пермском крае двое туристов грелись всю ночь у костра при спуске с горы Ослянка. Об этом они рассказали в беседе со «Звездой».

«Костер разводили, грелись всю ночь... Ночлег выкопали... чтобы дальше утром проснуться и искать пути выезда», - рассказал один из туристов.

Он также добавил, что они во время спуска сбились с пути. Два снегохода сломались в момент, когда начало темнеть. Из-за этого было решено остаться на ночлег.

В региональном Следственном комитете РФ сообщили, что все 13 пропавших накануне туристов найдены живыми. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два туриста из числа пропавшей на горе Ослянка в Пермском крае группы вернулись домой.

#Пермский край #Туристы #наш эксклюзив #костер #пропали туристы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 