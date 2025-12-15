Пропавшие в Прикамье туристы рассказали, как грелись у костра при спуске с горы

Вернувшиеся на турбазу в Пермском крае двое туристов грелись всю ночь у костра при спуске с горы Ослянка. Об этом они рассказали в беседе со «Звездой».

«Костер разводили, грелись всю ночь... Ночлег выкопали... чтобы дальше утром проснуться и искать пути выезда», - рассказал один из туристов.

Он также добавил, что они во время спуска сбились с пути. Два снегохода сломались в момент, когда начало темнеть. Из-за этого было решено остаться на ночлег.

В региональном Следственном комитете РФ сообщили, что все 13 пропавших накануне туристов найдены живыми. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два туриста из числа пропавшей на горе Ослянка в Пермском крае группы вернулись домой.