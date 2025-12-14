МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два туриста из пропавшей в Пермском крае группы вернулись домой

Местонахождение остальных по-прежнему неизвестно.
Константин Денисов 14-12-2025 23:25
© Фото: su_skr59, Telegram

Два туриста из числа пропавшей на горе Ослянка в Пермском крае группы вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что 13 декабря группа из 15 человек выдвинулась на снегоходах к горе и пропала. Туристы не регистрировали свой маршрут.

«В этот же день 2 туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», - говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись поисковики и спасатели. Также к операции привлечены волонтеры.

Связь с туристами оборвалась в 16.00. Ранее супруга одного из них предположила, что группа могла заблудиться.

#в стране и мире #Пермский край #СК РФ #происшествия
