Два туриста из пропавшей в Пермском крае группы вернулись домой

Два туриста из числа пропавшей на горе Ослянка в Пермском крае группы вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что 13 декабря группа из 15 человек выдвинулась на снегоходах к горе и пропала. Туристы не регистрировали свой маршрут.

«В этот же день 2 туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», - говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись поисковики и спасатели. Также к операции привлечены волонтеры.

Связь с туристами оборвалась в 16.00. Ранее супруга одного из них предположила, что группа могла заблудиться.