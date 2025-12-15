МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков назвал правильным шагом допуск российских шахматистов с флагом и гимном

Генассамблея FIDE проголосовала за снятие всех ограничений с представителей РФ.
Константин Денисов 15-12-2025 01:26
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал решение Генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) допустить российских шахматистов до международных соревнований с правом использовать национальную символику.

«Мы считаем, что это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы. И мы рассчитываем, что это решение международной федерации было именно таким», - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в России высоко оценили решение FIDE. Оно было принято в результате голосования.

Ранее российские шахматисты могли принимать участие в международных турнирах под эгидой FIDE только в нейтральном статусе. Кроме того, россияне не могли выступать в командных соревнованиях.

Голосование по допуску россиян прошло 14 декабря. Финальное решение пока не принято, поскольку представители FIDE хотят провести консультацию с МОК по вопросу снятия санкций.

#Спорт #в стране и мире #шахматы #Дмитрий Песков
