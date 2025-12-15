Дроноводы уничтожили «Гвоздику» и пикапы ВСУ в районе Никольского

Минобороны России опубликовало видео, на котором показана работа расчетов подразделений беспилотных систем в районе населенного пункта Никольское Сумской области. На кадрах с беспилотника демонстрируется поражение украинской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также пикапа с личным составом ВСУ.

В эпизодах украинская техника передвигается по размытым дорогам среди лесополос, ее преследуют дроны. В одном из фрагментов виден горящий объект и дым в лесной зоне. Съемка ведется с бортовых камер дронов с разных ракурсов - как с высоты, так и вблизи целей, что позволяет рассмотреть характер местности, движение техники и последствия поражения.

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» регулярно наносят удары по укрытиям, технике и живой силе украинских формирований в зоне спецоперации на территории Сумской области. Как сообщили в Минобороны России, эти действия являются частью боевой задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.