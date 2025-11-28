Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» регулярно наносят удары по укрытиям, технике и живой силе украинских формирований в зоне спецоперации на территории Сумской области. Как сообщили в Минобороны России, эти действия являются частью боевой задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы.

Войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя украинские силы от государственной границы для формирования «санитарной зоны» и обеспечения безопасности приграничных районов России. В рамках этой работы операторы БПЛА 20-й отдельной бригады РХБЗ уничтожают укрепленные позиции, в том числе укрытия, где размещались операторы украинских дронов.

Крепко достается и вражеской технике, задействованной в логистическом обеспечении боевиков. Она может доставлять вооружение, боеприпасы и продовольствие неприятелю. И когда дроноводы ее жгут, враг на передовой ощущает результаты этой работы на себе.

По данным ведомства, таким образом создаются условия для дестабилизации системы снабжения ВСУ и снижения оперативных возможностей украинской стороны. В подразделениях нет ограничений на применение беспилотников. Как только фиксируется новая цель, дежурный расчет незамедлительно атакует. БПЛА оснащаются различными типами боеприпасов в зависимости от характера задачи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.