Новым президентом Ирландии стала критик НАТО Кэтрин Коннолли

Она критиковала альянс за продвижение к границам России.
Дима Иванов 2025-10-25 22:45:29
© Фото: oireachtas.ie

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли, известная левыми взглядами и критикой милитаризации Европы, стала новым президентом Ирландии, набрав подавляющее большинство голосов на выборах. Она опередила своего главного соперника, министра финансов Хизер Хамфрис от партии Fine Gael. Об этом сообщает The Irish Times.

Подсчет голосов завершился триумфом Коннолли: по предварительным данным, она получила около 65% голосов, в то время как Хамфрис набрала менее 30%. Это самая крупная победа стала тяжелым днем для традиционных партий Fine Gael и Fianna Fáil, потерявших влияние.

Коннолли прибыла в Дублинский замок под аплодисменты сторонников.

«Это победа для всех, кто верит в мир и справедливость», - сказала избранный президент.

Хамфрис признала поражение еще до официального объявления результатов, поздравив победительницу и подчеркнув, что «Ирландия нуждается в единстве».

Кэтрин Коннолли, 70-летняя бывшая спикер парламента и независимый депутат, начала политическую карьеру в 1990-х как член партии Labour, но позже ушла из партии, отстаивая социальную справедливость и нейтралитет Ирландии.

Ее кампания фокусировалась на внутренних проблемах - коррупции, жилищном кризисе и климате, но также затронула внешнюю политику.

Коннолли сочувствует народу Украины, но критикует НАТО за «воинственность и эскалацию напряженности», обвиняя альянс в провоцировании украинского конфликта путем приближения к границам России и продвижения войны ради прибыли.

«НАТО сыграло презренную роль, продвигаясь к границе РФ», - говорила она в интервью The Irish Times в августе.

Коннолли поддерживает европейскую интеграцию как проект мира, но обвиняет ЕС в потере «морального компаса» и милитаризации под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

«ЕС стал все более милитаризованным под руководством Урсулы фон дер Ляйен - это может принести только боль», - считает она.

Коннолли сравнивает европейское перевооружение, включая планы Германии удвоить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году, с «гонкой к войне» 1930-х и критикует США как «империалистическую силу». Она призывает к немедленным переговорам для мира на Украине и отстаивает нейтралитет Ирландии.

#в стране и мире #НАТО #Выборы #Ирландия #Урсула фон дер Ляйен #Кэтрин Коннолли #критика НАТО
