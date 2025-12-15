Воробьев заявил о пользе расчетного центра Подмосковья в системе ЖКХ

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Московской области стал важным инструментом в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ», - цитирует его слова телеканал 360.ru.

Воробьев отметил, что новая система оплаты коммунальных счетов в Московской области вводилась за последнее десятилетие. По его словам, в 2013 году на обслуживание в ЕИРЦ перешли 18 миллионов квадратных метров жилья. Сейчас эта цифра выросла до 237 миллионов.

Он подчеркнул, что необходимы дополнительные офисы для клиентов, а также нужно обеспечить высокое качество обратной связи. Кроме того, в 2026 году активная работа по ЕИРЦ продолжится.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2026 года предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны. С 1 октября он будет зависеть от субъекта.