МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воробьев заявил о пользе расчетного центра Подмосковья в системе ЖКХ

Губернатор Воробьев отметил, что в 2026 году активная работа продолжится.
Глеб Владовский 15-12-2025 15:28
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Московской области стал важным инструментом в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ», - цитирует его слова телеканал 360.ru.

Воробьев отметил, что новая система оплаты коммунальных счетов в Московской области вводилась за последнее десятилетие. По его словам, в 2013 году на обслуживание в ЕИРЦ перешли 18 миллионов квадратных метров жилья. Сейчас эта цифра выросла до 237 миллионов.

Он подчеркнул, что необходимы дополнительные офисы для клиентов, а также нужно обеспечить высокое качество обратной связи. Кроме того, в 2026 году активная работа по ЕИРЦ продолжится.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2026 года предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны. С 1 октября он будет зависеть от субъекта.

#в стране и мире #Подмосковье #ЖКХ #Андрей Воробьев #ЕИРЦ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 