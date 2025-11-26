МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Правительство установило пределы индексации платы за ЖКУ в 2026 году

Предельная индексация оплаты коммунальных услуг во всех субъектах России в среднем составит 1,7%.
Дарья Ситникова 26-11-2025 01:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России с первого января 2026 года предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны. С первого октября он будет зависеть от субъекта. Об этом говорится в распоряжении правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год», - указано в распоряжении.

Уточняется, что предельная индексация оплаты коммунальных услуг во всех субъектах России в среднем составит 1,7%. Отклонения от предела муниципальным образованиям внутри региона не допускаются.

С первого октября 2026 года средний индекс по субъектам будет находиться - от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве - 15%, в Санкт-Петербурге - 14,6%, в Севастополе - 13,8%. Во многих регионах также установлены ненулевые предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам внутри субъекта.

Ранее стало известно, что с первого марта 2026 года россияне получат дополнительные пять дней на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Предельный срок внесения платежей перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Мера направлена на предотвращение просрочек и начисления пени за коммунальные услуги, что особенно актуально для тех, кто получает зарплату ближе к середине месяца.

