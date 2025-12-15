ТОС-1А нанесла удар термобарическими снарядами по ВСУ в Харьковской области

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения РХБЗ российской группировки войск «Север» уничтожил замаскированные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Огнеметчики выполнили задачу в вечерних сумерках для обеспечения скрытности, сообщило Минобороны России.

Экипаж «Солнцепека» после выхода на позицию получил координаты целей и нанес удар термобарическими боеприпасами по вражеским укреплениям. Контроль и корректировка огня в режиме реального времени осуществлялись операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые передавали данные о результатах поражения на командный пункт.

После выполнения боевой задачи военнослужащие в кратчайшие сроки сменили огневую позицию и осуществили перезарядку установок. Как отмечается в сообщении, в ходе создания буферной зоны в Харьковской области экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки «Север» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей противника вместе с живой силой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.