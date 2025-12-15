МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ТОС-1А нанесла удар термобарическими снарядами по ВСУ в Харьковской области

Контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделений войск беспилотных систем, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
15-12-2025 15:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения РХБЗ российской группировки войск «Север» уничтожил замаскированные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Огнеметчики выполнили задачу в вечерних сумерках для обеспечения скрытности, сообщило Минобороны России.

Экипаж «Солнцепека» после выхода на позицию получил координаты целей и нанес удар термобарическими боеприпасами по вражеским укреплениям. Контроль и корректировка огня в режиме реального времени осуществлялись операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые передавали данные о результатах поражения на командный пункт.

После выполнения боевой задачи военнослужащие в кратчайшие сроки сменили огневую позицию и осуществили перезарядку установок. Как отмечается в сообщении, в ходе создания буферной зоны в Харьковской области экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки «Север» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей противника вместе с живой силой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #тос-1а #Солнцепек #Север
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 