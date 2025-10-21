МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Солнцепек» сжег боевиков ВСУ в пункте временной дислокации

Удар тяжелой огнеметной системы наносился в Харьковской области в интересах группировки войск «Север».
2025-10-21 10:42:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в пункте временной дислокации. Это сделал экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Север».

Уточняется, что удар наносился в зоне проведения специальной военной операции, на территории Харьковской области. Причиной удара стало обнаружение разведкой скопления живой силы ВСУ в пункте временной дислокации. 

Военнослужащие применили термобарические боеприпасы. Попадания в укрытия с боевиками внутри фиксировались средствами объективного контроля в реальном времени. 

Ранее командир «Малки» рассказал, как пушка «складывает» дома у Красноармейска. По его словам, для этого достаточно лишь одного точно попавшего 203-миллиметрового снаряда. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Харьковская область #спецоперация #Солнцепек #группировка "север"
