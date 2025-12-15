Песков заявил, что Путин открыт к миру и серьезным решениям

В вопросе разрешения украинского конфликта Москва открыта к миру и серьезным решениям. Однако не существует точных сроков для достижения какой-то согласованной позиции по этому вопросу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о желании американского лидера Дональда Трампа достигнуть этого к католическому Рождеству.

«Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом. Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина - он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», - ответил Песков на вопрос журналистов.

В то же время президент Владимир Путин «абсолютно не открыт» для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек в конфликте на Украине, подчеркнул представитель Кремля.

Прежде он сообщал, что Москва ждет от американских коллег информации об итогах переговоров в Берлине. К ним привлечены представители США, Европы и Украины.