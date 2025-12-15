МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что Путин открыт к миру и серьезным решениям

Президент России не готов к уловкам, которые затягивали бы конфликт на Украине и создавали временные передышки.
Марина Крижановская 15-12-2025 14:05
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

В вопросе разрешения украинского конфликта Москва открыта к миру и серьезным решениям. Однако не существует точных сроков для достижения какой-то согласованной позиции по этому вопросу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о желании американского лидера Дональда Трампа достигнуть этого к католическому Рождеству.

«Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом. Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина - он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», - ответил Песков на вопрос журналистов.

В то же время президент Владимир Путин «абсолютно не открыт» для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек в конфликте на Украине, подчеркнул представитель Кремля.

Прежде он сообщал, что Москва ждет от американских коллег информации об итогах переговоров в Берлине. К ним привлечены представители США, Европы и Украины.

#мир #Владимир Путин #Дмитрий Песков #украинский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 