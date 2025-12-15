«Поползли с упреждением»: эксперт о ценах на авто после новых правил утильсбора

Цены на автомобили растут в настоящий момент и будут расти еще в новом году после введения новых правил расчета утильсбора. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» автоэксперт Дмитрий Попов.

«Цены на автомобили поползли с упреждением. Я допускаю мысль, что пока мы не видим глобального увеличения цены исключительно по соображениям, что еще есть какой-то запас автомобилей на перепродажу, который был ввезен до роста утильсбора», - сказал Попов.

Специалист объяснил, что в настоящий момент идет рыночная игра между необходимостью и возможностью - и желанием повысить цену, и в то же время желанием продать автомобиль.

По его словам, результаты повышения утильсбора - то есть чтобы производства локализовались в РФ - можно будет наблюдать приблизительно через два-три года.

«Они (цены на авто. - Прим. ред.) будут расти сейчас и в новом году еще подрастут. А въедут или не въедут к нам производства автомобилей - это еще бабушка надвое сказала», - говорит эксперт.

Он также отметил, что может получиться такая ситуация, что среди ушедших с российского рынка появятся те, кто захочет добросовестно вернуться в грядущем году, если произойдут геополитические изменения.

«И тогда выяснится, что этот утильсбор очень негативно повлияет на достаточно большое количество автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа, с маленькой мощностью», - объяснил Дмитрий Попов.

Ранее во Владивостоке рассказали об ажиотаже в портах перед повышением утильсбора. Еще до 1 декабря многие решили поторопиться с покупкой автомобиля, что привело к многократному росту продаж.