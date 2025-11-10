Во Владивостоке рассказали об ажиотаже в портах перед повышением утильсбора

Во Владивостоке порт забит машинами из стран Азии, жители Приморья и других регионов стремятся успеть растаможить иномарки по старым тарифам перед повышением утильсбора. Покупатель Евгений рассказал в разговоре со «Звездой» о происходящем ажиотаже.

«Как только мы узнали об этих новостях, мы очень сильно торопились, был большой ажиотаж. Тем более выкупили практически все автомобили, было не из чего выбирать. Но все равно выбрали, успели привезти, купили. Скажем так, запрыгнули в последний вагон», - говорит мужчина.

В ожидании 1 декабря многие решили поторопиться с покупкой машины, их продажи в Приморье выросли в разы. Склады и стоянки уже переполнены. В основном в порт доставляют автомобили с бензиновыми моторами, мощность которых составляет более 160 лошадиных сил.

Напомним, в России с 1-го числа следующего месяца вступят в силу новые правила расчета утильсбора на легковые авто. В Минпромторге РФ уточнили, что внесены дополнительные показатели в механизм расчета утильсбора. Стоимость госпошлины будет зависеть от типа и объема двигателя.