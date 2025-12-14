Экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, сорвав ротацию подразделений противника. Кадрами боевой работы военнослужащих поделилось Министерство обороны РФ.

Танкисты выполнили боевую задачу, действуя с закрытой огневой позиции. Координаты целей и корректировку огня в режиме реального времени обеспечивали наземная разведка и операторы беспилотников. Такой подход позволил экипажу вести прицельную стрельбу, находясь вне прямой видимости противника.

Наведение и стрельба велись на дистанции свыше 11 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов. Постоянно обновляемая информация о целях позволила оптимизировать расход боеприпасов и добиться полного подавления указанного опорного пункта. Интеграция данных от различных средств разведки в единую систему является характерной тактикой, повышающей точность и эффективность поражения укрепленных позиций.

По оценке командования, точный и своевременный огневой удар экипажа Т-80БВМ ослабил оборону украинских формирований на данном участке, создав более благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.