На 85-м году жизни не стало народного артиста России Левона Оганезова

В Нью-Йорке за две недели до своего 85-летия ушел из жизни пианист и концертмейстер Левон Оганезов. Как сообщили родственники музыканта, народный артист России несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Как стало известно, Оганезов умер еще 13 декабря. За свою долгую жизнь он успел поработать с такими культовыми артистами, как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Клавдия Шульженко, а также отметиться ролями в театре и кино. Он также неоднократно выступал в качестве телеведущего в таких передачах, как «Клуб "Белый попугай"» и «Суета вокруг рояля».

Среди заслуг музыканта были звания заслуженного и народного артиста Российской Федерации, благодарность министра культуры России за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие музыкального искусства, а также российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова «Фигаро».