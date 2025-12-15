МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МО РФ сообщили об ударе по инфраструктуре доставки вооружения на Украину

Кроме того, в течение суток нанесены удары по складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
15-12-2025 12:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская авиация, артиллерия и ударные беспилотники за сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемой для доставки на Украину западных вооружений. Об этом сообщило Министерстве обороны РФ в ежедневной сводке по состоянию на 15 декабря.

Согласно данным российского оборонного ведомства, помимо логистических целей, ударам подверглись склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

В той же сводке Минобороны сообщило об установлении контроля подразделениями группировки «Восток» над Песчаным в Днепропетровской области. В Днепропетровской и Запорожской области, по утверждению ведомства, были поражены силы штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Заявленные потери противника составили более 240 военнослужащих, несколько единиц техники и склады.

Системы противовоздушной обороны, согласно сводке, за прошедшие сутки сбили 545 беспилотников, 17 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, а также одну украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #МО РФ #инфраструктура #СВО
