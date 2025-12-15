МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ми-28НМ поразил технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки, цель была поражена.
15-12-2025 11:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» поразил замаскированную технику Вооруженных сил Украины, выполняя боевую задачу на одном из направлений специальной военной операции. Видеокадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Согласно информации российского оборонного ведомства, перед вылетом вертолетчики получили от разведки точные координаты расположения целей - военной техники ВСУ, скрытой на местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Экипаж модернизированного «Ночного охотника», способного работать в любое время суток и в сложных метеоусловиях, направился в указанный район.

В ходе полета был осуществлен пуск легкой многоцелевой управляемой ракеты. Цель была поражена по заранее заданным координатам, после чего разведка подтвердила успешность удара. Экипаж вертолета, выполнив боевую задачу, вернулся на аэродром базирования.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ. Удар наносился в интересах группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ми-28 #Минобороны России #ВСУ #спецоперация
