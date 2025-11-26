МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Двоих подростков арестовали за попытку теракта в Алтайском крае

Обвиняемые планировали получить 25 тысяч рублей за преступление от куратора через мессенджер.
Владимир Рубанов 26-11-2025 07:27
В Алтайском крае четыре человека, включая двух подростков, обвиняются в попытке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте.

По данным следователей, 2 ноября фигуранты пытались поджечь релейный шкаф на перегоне Барнаул - Южный Западно-Сибирской железной дороги с помощью горючих материалов. Они не смогли довести преступление до конца по независящим от них причинам.

Обвиняемые планировали получить 25 тысяч рублей за преступление от куратора через мессенджер. Сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю задержали поджигателей. Обещанных денег они не получили.

Суд заключил задержанных под стражу. Им предъявили обвинение в покушении на террористический акт группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в ФСБ сообщили, что двое жителей Алтайского края готовились к диверсии на железной дороге по заданию Украины. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы. 22 ноября диверсанты пытались установить устройство на участке между станциями Алтайская и Бийск, где ходят грузовые и пассажирские составы.

