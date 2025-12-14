Число раненых при стрельбе в Брауновском университете выросло до девяти

Девять человек пострадали в результате и не менее двух погибли в результате стрельбы в Брауновском университете. Об этом сообщил мэр города Провиденс штата Род-Айленд Бретт Смайли.

«С сожалением сообщаю о еще одном пострадавшем. Теперь число пострадавших равно девяти», - сказал он.

По словам Смайли, девятый пострадавший получил не сильно тяжелые ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших в Брауновском университете. О подозреваемом в стрельбе известно только, что он находится на свободе, американская полиция еще не задержала его.