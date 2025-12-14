Два человека погибли при массовой стрельбе в университете в США

Два человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в Брауновском университете, находящимся в США в штате Род-Айленд. Об этом сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли.

«Я могу подтвердить, что сегодня днем погибли два человека, еще восемь находятся в критическом состоянии», - заявил он.

Уточняется, что пострадавшие находятся в больнице Род-Айленда. Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе. Власти отметили, что он был одет в темную одежду.

Ранее стало известно, что в США в Аннаполисе закрыли военно-морскую академию из-за инцидента с применением оружия. Предварительно, исключенный кадет вернулся в учебное заведение с винтовкой. Стрельба произошла в Бэнкрофт-Холле, где проживают кадеты. Один из пострадавших был эвакуирован медицинскими службами, состояние других уточняется.