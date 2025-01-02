В Подмосковье грузовик сбил насмерть пешехода и перевернулся

В северной части Подмосковья грузовой автомобиль опрокинулся и сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
«Около 12:50 в районе 29-го км Дмитровского шоссе грузовик Mercedes совершил наезд на пешехода, после чего опрокинулся», - цитирует заявление ведомства ТАСС.
Также сообщается, что в результате инцидента движение на участке шоссе частично затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»