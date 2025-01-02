МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье грузовик сбил насмерть пешехода и перевернулся

В результате происшествия движение на участке Дмитровского шоссе частично затруднено.
Глеб Владовский 2025-01-02 14:55:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В северной части Подмосковья грузовой автомобиль опрокинулся и сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

«Около 12:50 в районе 29-го км Дмитровского шоссе грузовик Mercedes совершил наезд на пешехода, после чего опрокинулся», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Также сообщается, что в результате инцидента движение на участке шоссе частично затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ для выяснения всех обстоятельств произошедшего. 

#в стране и мире #Подмосковье #грузовик #ДТП #ГАИ #дмитровское шоссе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 