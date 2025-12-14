МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москалькова рассказала о 500 обращениях от политзаключенных на Украине

Она уточнила, что Среди них 70 граждан России и более 400 украинцев.
Дарья Ситникова 14-12-2025 05:43
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Почти 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей находятся в работе у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом она рассказала ТАСС.

«У нас более 400 человек - граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию. Мы постоянно ведем разговор и об этих людях», - сказала она.

Москалькова уточнила, что в числе репрессированных есть и священники, и журналисты, и правозащитник и «просто обычные гражданские люди». На данный момент не удается договориться с украинской стороной об их репатриации.

Москалькова ранее рассказала, что Украина не принимает своих шестерых граждан, которых вывезли из зоны боевых действий в Сумской области. Она поделилась, что ей «совершенно непонятны вот такие действия украинской стороны».

В начале октября Москалькова сообщила о возвращении на родину 20 россиян, удерживавшихся на территории Украины. По ее словам, переговоры были непростыми и продолжительными, однако в итоге на границе Белоруссии и Украины удалось вернуть 10 жителей Суджанского района Курской области и еще 10 граждан РФ.

#Россия #Украина #обращения #Татьяна Москалькова #репрессия #пророссийские взгляды
