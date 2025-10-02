Москалькова встретилась с возвращенными с Украины гражданами России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении на родину 20 россиян, удерживавшихся на территории Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, переговоры были непростыми и продолжительными, однако в итоге на границе Белоруссии и Украины удалось вернуть 10 жителей Суджанского района Курской области и еще 10 граждан РФ, находившихся в украинских спецучреждениях.

«С каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию - но не сломались», - подчеркнула Москалькова.

Она отдельно поблагодарила президента РФ, Минобороны, МИД и ФСБ за поддержку и участие, а также губернатора Курской области Александра Хинштейна - за заботу о жителях региона. Отдельные слова признательности омбудсмен адресовала белорусской стороне за содействие в переговорах.

Ранее сообщалось об обмене пленными между Россией и Украиной. Российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Помимо этого, удалось вернуть еще 20 гражданских лиц.