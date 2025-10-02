МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москалькова встретилась с возвращенными с Украины гражданами России

Татьяна Москалькова также поблагодарила белорусскую сторону за солидарность и братскую поддержку.
Андрей Аркадьев 2025-10-02 17:47:33
© Фото: Telegram/ombudsmanrf © Видео: Telegram/ombudsmanrf

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении на родину 20 россиян, удерживавшихся на территории Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, переговоры были непростыми и продолжительными, однако в итоге на границе Белоруссии и Украины удалось вернуть 10 жителей Суджанского района Курской области и еще 10 граждан РФ, находившихся в украинских спецучреждениях.

«С каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию - но не сломались», - подчеркнула Москалькова.

Она отдельно поблагодарила президента РФ, Минобороны, МИД и ФСБ за поддержку и участие, а также губернатора Курской области Александра Хинштейна - за заботу о жителях региона. Отдельные слова признательности омбудсмен адресовала белорусской стороне за содействие в переговорах.

Ранее сообщалось об обмене пленными между Россией и Украиной. Российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Помимо этого, удалось вернуть еще 20 гражданских лиц.

#Россия #Украина #Татьяна Москалькова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 