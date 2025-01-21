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Военкор «Звезды» спас семейную реликвию жительницы Артемовска

Квартира жительницы Артемовска Натальи оказалась в эпицентре боевых действий, несмотря на это, семейная реликвия почти не пострадала.
Игорь Лапик 2025-01-21 07:04:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военкоры «Звезды» не только снимают репортажи в зоне спецоперации, но и помогают бойцам и населению. Так, после очередного сюжета к Игорю Лапику обратилась жительница Артемовска. Она попросила помочь найти оставленные в спешке документы. Семья бежала из города.

Искать что-то в нынешнем Артемовске - очень непростая задача. По городу бьет артиллерия националистов, летают FPV-дроны, на земле много неразорвавшихся боеприпасов. Телезрительница по имени Наталья снабдила журналистов всей необходимой информацией. Прислала схему ее дома и план квартиры. В поисках помогли сотрудники пресс-службы 98-й гвардейской Ивановской дивизии ВДВ.

Первым делом поиски ведутся на балконе той самой квартиры, где, по информации хозяйки, должны быть спрятаны паспорта. Длительные и тщательные «раскопки» на балконе не приносят результата. 

За этот дом шли бои, и квартира долгое время была в запустении. Поэтому в помещении все вверх дном, под ногами несколько слоев разного хлама. Паспорта найти не удалось, зато нашлось много черно-белых фотографий из семейного архива и пара потрепанных альбомов.

Из квартиры забрали альбомы с фотографиями, чтобы через некоторое время передать эти семейные реликвии их владельцам. С Натальей - жительницей этой квартиры в Артемовске - журналист «Звезды» встретился уже в Москве.

«Когда выезжали родители, было не до фотографий. Уехали они с двумя сумками. В этот момент нужно было спасать себя. Это очень важно, потому что эту память я смогу передать своему ребенку. Это очень доброе дело, которое вы сделали. Огромное вам спасибо!» - сказала Наталья.

Стоит отметить, что военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик в конце прошлого года стал лучшим из числа конкурсантов на международной премии RT для военкоров. Победу ему принес репортаж о работе операторов БПЛА «Барс-6». Во время съемок группу атаковали украинские дроны. Вместе с Игорем Лапиком в конкурсе участвовали более 120 корреспондентов со всего мира.

#Звезда #ВСУ #память #наш эксклюзив #фотографии #реликвия #Артемовск
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