Военкора «Звезды» Игоря Лапика признали лучшим на Международной премии RT

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик стал лучшим из числа конкурсантов на международной премии RT 2024 для военкоров. Победу ему принес сюжет о работе БПЛА «Барс-6».

Отмечается, что в ходе работы над материалом съемочная группа едва не подверглась атаке со стороны украинского беспилотника, пролетавшего над их головами в ЛНР. Команде удалось благополучно скрыться от вражеского БПЛА и через некоторое время покинуть опасную зону.

«Для меня эта победа - еще одна возможность собрать как можно больше средств для гумпомощи нашим бойцам. Чем больше ты узнаваем, тем это проще сделать», - подчеркнул журналист.

Он также отметил, что в этом конкурсе принимали участие свыше 120 корреспондентов со всего мира, которые также рискуют жизнью, собирая материал.

Напомним, что RT учредил премию за лучшие работы из зоны конфликта в память о сотрудничавшем с RT Arabic журналисте Халеде аль-Хатыбе, который погиб в Сирии 30 июля 2017 года.