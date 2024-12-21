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Военкора «Звезды» Игоря Лапика признали лучшим на Международной премии RT

Журналист подчеркнул, что для него эта победа - возможность собрать средства на гумпомощь для наших бойцов в зоне СВО.
Глеб Владовский 2024-12-21 18:45:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик стал лучшим из числа конкурсантов на международной премии RT 2024 для военкоров. Победу ему принес сюжет о работе БПЛА «Барс-6».

Отмечается, что в ходе работы над материалом съемочная группа едва не подверглась атаке со стороны украинского беспилотника, пролетавшего над их головами в ЛНР. Команде удалось благополучно скрыться от вражеского БПЛА и через некоторое время покинуть опасную зону.

«Для меня эта победа - еще одна возможность собрать как можно больше средств для гумпомощи нашим бойцам. Чем больше ты узнаваем, тем это проще сделать», - подчеркнул журналист.

Он также отметил, что в этом конкурсе принимали участие свыше 120 корреспондентов со всего мира, которые также рискуют жизнью, собирая материал.

Напомним, что RT учредил премию за лучшие работы из зоны конфликта в память о сотрудничавшем с RT Arabic журналисте Халеде аль-Хатыбе, который погиб в Сирии 30 июля 2017 года.

#Победа #RT #военкор #Игорь Лапик #международная премия RT
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