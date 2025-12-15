Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе Белого дома Дональду Трампу икону Николая Чудотворца. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный».

«Наша христианская икона. В Америке она очень ценная», - заметил белорусский лидер.

В свою очередь, супруге Трампа - Мелании Лукашенко презентовал ювелирное изделие в виде белорусских васильков. Все подарки он передал через спецпосланника главы Белого дома по Белоруссии Джона Коула.

Лукашенко и Коул провели переговоры на неделе. Ранее президент Белоруссии рассказал о «запредельных» идеях Запада по разрыву контактов с Минском и Москвой.