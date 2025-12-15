МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца

Отдельного подарка удостоилась и супруга американского лидера.
Константин Денисов 15-12-2025 00:05
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе Белого дома Дональду Трампу икону Николая Чудотворца. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный».

«Наша христианская икона. В Америке она очень ценная», - заметил белорусский лидер.

В свою очередь, супруге Трампа - Мелании Лукашенко презентовал ювелирное изделие в виде белорусских васильков. Все подарки он передал через спецпосланника главы Белого дома по Белоруссии Джона Коула.

Лукашенко и Коул провели переговоры на неделе. Ранее президент Белоруссии рассказал о «запредельных» идеях Запада по разрыву контактов с Минском и Москвой.

#белоруссия #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #переговоры #мелания трамп #подарки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 