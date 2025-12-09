Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики выдвигают «запредельные» идеи по разрыву контактов с Минском и Москвой. Он рассказал, что те готовы разобрать железнодорожные пути, развивая тему угрозы из Белоруссии и России, пишет БелТА.

«Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», - отметил белорусский лидер.

В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти Латвии рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.

Лукашенко привел пример из СНГ. По его словам, бывший президент Узбекистана приказал разобрать железную дорогу в Таджикистан и посадить там деревья. Через неделю дорогу разобрали. Сейчас ее снова построили и возобновили сотрудничество с Таджикистаном.

Ранее Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией. После этого белорусские власти отказали Вильнюсу в пропуске через границу литовских грузовиков. МИД и Минтранс Литвы попросили Еврокомиссию помочь вернуть застрявшие фуры.