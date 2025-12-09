МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра

Президент Белоруссии рассказал о «запредельных» идеях Запада по разрыву контактов с Минском и Москвой.
Владимир Рубанов 09-12-2025 15:09
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики выдвигают «запредельные» идеи по разрыву контактов с Минском и Москвой. Он рассказал, что те готовы разобрать железнодорожные пути, развивая тему угрозы из Белоруссии и России, пишет БелТА.

«Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», - отметил белорусский лидер.

В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти Латвии рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.

Лукашенко привел пример из СНГ. По его словам, бывший президент Узбекистана приказал разобрать железную дорогу в Таджикистан и посадить там деревья. Через неделю дорогу разобрали. Сейчас ее снова построили и возобновили сотрудничество с Таджикистаном.

Ранее Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией. После этого белорусские власти отказали Вильнюсу в пропуске через границу литовских грузовиков. МИД и Минтранс Литвы попросили Еврокомиссию помочь вернуть застрявшие фуры.

#белоруссия #граница #Александр Лукашенко #Литва #Железная дорога
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 