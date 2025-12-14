Над регионами России сбили 56 беспилотников ВСУ за четыре часа

Российские военнослужащие сбили и перехватили с 16:00 до 20:00 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 24 дрона. Над Брянской областью ликвидировано 17 беспилотников, над Тульской - пять.

Три летательных аппарата обезвредили над Курской областью, по два - над Калужской, Рязанской и над Московским регионом. Еще один аппарат уничтожили над Воронежской областью.

Минувшей ночью средства ПВО перехватили над Россией 141 украинский дрон. Больше всего беспилотников киевского режима было уничтожено над Брянской областью - там поразили 35 воздушных целей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.