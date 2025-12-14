В Пермском крае на горе Ослянка пропали 13 туристов на снегоходах

В Пермском крае ищут группу из 13 туристов, которые отправились на снегоходах кататься на гору Ослянка. В региональном ГУ МЧС «Звезде» подтвердили, что незарегистрированная туристическая группа не прибыла на заранее оговоренное место сбора в установленный срок. Туристы должны были вернуться на точку в поселке Средняя Усьва в Горнозаводском муниципальном округе.

В воскресенье отдыхающих искали силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В состав поисковой группы вошли 12 человек и 6 единиц техники.

Пропавшие туристы - жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, сообщает E1. Они выехали 13 декабря на вершину горы. С 16:00 связь с ними была потеряна.

Жена одного из участников похода предположила, что путешественники могли заблудиться. По ее словам, в группе были и профессионалы, и любители. В день их поездки у подножия горы были неблагоприятные погодные условия, ограничивавшие видимость. Поисковый отряд «Лиза Алерт» начал спасательную операцию. Волонтеры объединят усилия с МЧС для поиска пропавших.