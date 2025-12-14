МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ABC: количество погибших в результате теракта в Сиднее увеличилось до 16 человек

В число убитых также входит один из нападавших.
Тимур Юсупов 14-12-2025 23:33
© Фото: Agenzia Fotogramma, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число погибших в результате теракта на пляже в Сиднее увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил телеканал ABC, уточнив, что в их число также входит один из нападавших.

По имеющейся информации, сегодняшняя атака унесла жизни 15 мирных жителей, а также одного из предполагаемых террористов. Также не менее 38 человек сейчас находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

Ранее днем 14 декабря на пляже в австралийском городе Сиднее произошла стрельба - двое вооруженных мужчин открыли огонь по толпе отдыхающих. Предположительно, теракт был приурочен к первой ночи восьмидневного еврейского праздника Хануки. Один из стрелявших был ликвидирован полицией на месте, а второй госпитализирован в критическом состоянии. Также уточняется, что в машине террористов было найдено самодельное взрывное устройство.

Правоохранительным органам удалось установить личность одного из нападавших - им оказался иммигрант из Пакистана Навид Акрам - сейчас в его доме проходят обыски.  

#в стране и мире #Теракт #стрельба #австралия #Сидней #Ханука
