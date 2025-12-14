Песков вспомнил «красочную» физиономию Зеленского на встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил красочное выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков считает, что физиономиграфия хорошо передает атмосферу переговоров. По его мнению, выражение лица Зеленского было красочным на краткой, открытой части переговоров.

Единственная личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла 9 декабря 2019 года в Париже, в Елисейском дворце, вовремя саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Переговоры длились около 1 часа 20 минут и были посвящены урегулированию конфликта в Донбассе.

На переговорах обсуждались политическое будущее ДНР и ЛНР, проведение местных выборов, восстановление контроля Украины над границей с Россией и полное прекращение огня. Также затрагивался транзит российского газа через Украину.