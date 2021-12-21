Путин сообщил Шольцу, что встречам в «норманнском формате» мешает несоблюдение Киевом «Минска-2»
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин сообщил Шольцу, что встречам в «норманнском формате» мешает несоблюдение Киевом «Минска-2»
|
Путин сообщил Шольцу, что встречам в «норманнском формате» мешает несоблюдение Киевом «Минска-2»
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин сообщил Шольцу, что встречам в «норманнском формате» мешает несоблюдение Киевом «Минска-2»
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