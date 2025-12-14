Москвичей ждет январская погода и резкая оттепель на следующей неделе

Погода в Москве на следующей неделе обещает быть крайне неустойчивой. Начнется она с почти январских холодов, но к концу недели температура воздуха повысится до +3 °C. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Совершенно такая зимняя погода. Снежок будет - пусть небольшой, но все равно все атрибуты зимы. Ночью во вторник сначала будет очень холодная погода, а уже к утру температура повысится», - отметил он.

Во вторник ночью температура воздуха будет достигать -9 °C, а на следующий день Москва окажется уже на восточной периферии циклона. Так, жителей столицы вновь ожидает оттепель, предупредил синоптик.

По информации Вильфанда, до конца недели ночные температуры будут около 0 °C, дневные будут повышаться до +3 °C. В пятницу даже потеплеет до +5 °C. Соответственно, осадки в виде снега будут таять и не задержатся на улицах города. Следующий снегопад ожидается не раньше чем через неделю, поделился метеоролог.

Напомним, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупреждал о контрастной погоде в столице. Он отмечал, что на смену резкому потеплению придут снегопады, а конец декабря станет по-настоящему зимним.