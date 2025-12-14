МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан допустил, что слова Рютте о России будут стоить ему поста

Венгерский премьер задался вопросом, что скажет на это американский президент Дональд Трамп.
Владимир Рубанов 14-12-2025 19:24
© Фото: Juliane Sonntag www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, что генсек НАТО Марк Рютте сохранит свой пост. У Европы и Америки разные взгляды на конфликт на Украине, отметил он в интервью порталу Mandiner.

Ранее Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы для готовности к конфликту с Россией. Кроме того, он призвал перейти к военному образу мышления, утверждая, что Североатлантический альянс является следующей целью России.

Венгерский премьер заявил, что слова Рютте вызывают тревогу и противоречат заявлениям американцев. Он задался вопросом, что скажет на это американский президент Дональд Трамп и останется ли Рютте на своем посту. Орбан отметил, что внутри НАТО сложилась ситуация, когда Америка хочет мира, а Европа хочет войны.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто также заявил, что Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине. Венгрия отвергла заявления генсека о необходимости готовиться к войне с Россией.

Ранее Сийярто и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поспорили о конфискации активов России. Сикорский намекнул, что Орбан обслуживает интересы России, а Сийярто обвинил Польшу в стремлении к войне и предупредил, что Венгрия не позволит втянуть ее в конфликт.

#Украина #НАТО #конфликт #Венгрия #Виктор Орбан #Петер Сийярто #Марк Рютте
