У Сийярто и Сикорского произошла перепалка из-за активов России

Министры иностранных дел Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто устроили спор в соцсети Х по вопросу конфискации активов России в Европе. Все началось с того, что глава польского МИДа ответил на пост премьер-министра Виктора Орбана, который заявил, что конфискация активов нарушает законодательство ЕС и объявляет войну России.

Сикорский намекнул на связь Орбана с Россией фразой «Виктор получил орден Ленина». Это вызвало негодование у Сийярто. Венгерский министр обвинил Польшу в стремлении к войне и заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в конфликт. Сикорский ответил, что конфликта «не произойдет без действий России» и что Венгрия «встанет на ее сторону».

Польский дипломат регулярно оставляет резкие комментарии в соцсетях. Например, он посоветовал владельцу Х Илону Маску «отправиться на Марс» в ответ на критику с его стороны в адрес Евросоюза. Сикорский написал, что там нет «цензуры нацистских приветствий», намекая на жест бизнесмена после победы на выборах Дональда Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы изъятия российских активов. По его словам, это станет «объявлением войны». Он предупредил, что никогда в истории присвоение такой суммы денег другого государства не оставалось без ответа.