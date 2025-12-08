МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам пообещали резкую «смену климата» на Новый год

По словам Александра Ильина, погода в новогоднюю ночь обещает соответствовать самым традиционным ожиданиям - падающий снег и «легкий морозец».
Сергей Дьячкин 08-12-2025 12:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жителей Москвы ждет неделя погодных контрастов - на смену резкому потеплению придут снегопады, а конец декабря станет по-настоящему зимним. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в разговоре с aif.ru.

По словам синоптика, начало недели обещает быть достаточно морозным. Температура упадет до -1...-3 градусов.

«В дневные часы температура будет находиться в пределах около нуля градусов, не исключено, что со слабым минусом - 0...-2 градуса», - отмечается в прогнозе.

Но уже в середине недели ситуация радикально изменится. Ближе к ее концу в Москве потеплеет от 0 до +5 градусов днем. При этом ночью в Московском регионе будут сохранятся заморозки до -2 градусов. В самой столице, по словам синоптика, будет около нуля градусов со слабым плюсом.

В прогностическом центре отмечают, что для декабря это значительное повышение температуры. Такая ситуация подтверждает общую тенденцию к аномально теплой декабрьской погоде. Но между холодным началом недели и теплым финалом жителей столицы ожидают и осадки.

«Во вторник и среду может выпасть небольшой снег», - отметил Ильин.

Синоптик добавил, что снег «может полежать» какое-то время. Возможно, сформируется небольшой снежный покров до одного-двух сантиметров. Но на смену снегопадам придет потепление. Оно принесет осадки в смешанной фазе - они будут представлять собой смесь дождя и частично растаявшего снега. Такой тип погоды Ильин назвал «самым неприятным», поскольку из-за него растут риски гололедицы и осложняется дорожное движение.

Ученый считает, что снег, выпавший в начале недели, вряд ли сохранится. С большой вероятностью он подтает на большой части Московского региона. И он совершенно точно сойдет в Москве.

Погода в новогоднюю ночь обещает соответствовать самым традиционным ожиданиям. 31 декабря днем ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью и днем будет идти снег. Вечером 31 декабря снег, по словам синоптика, обещает быть «небольшим».

«1 января ночью температура будет от -2 до -7 градусов, а днем снова 0...-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», - уточнил ученый.

По словам Ильина, такой прогноз обещает «идеальную сказочную атмосферу». Москвичи смогут встретить Новый год с падающим снегом и «легким морозцем».

До этого синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде», что характер погоды в течение недели будет меняться слабо. Однако могут выпасть осадки, после чего вероятно образование снежного покрова. После этого, по мнению Шувалова, вновь начнется волна тепла - температура воздуха днем повысится до +3...+5 градусов. Ветер в основном южный и западный, и очень теплая погода, это уже даже не на 3-5 градусов выше климатической нормы, а, как подчеркнул ученый, почти на 6-8 градусов выше климатической нормы. 

#снег #мороз #синоптик #прогноз погоды #новогодние праздники #метеорология #александр ильин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 