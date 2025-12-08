Москвичам пообещали резкую «смену климата» на Новый год

Жителей Москвы ждет неделя погодных контрастов - на смену резкому потеплению придут снегопады, а конец декабря станет по-настоящему зимним. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в разговоре с aif.ru.

По словам синоптика, начало недели обещает быть достаточно морозным. Температура упадет до -1...-3 градусов.

«В дневные часы температура будет находиться в пределах около нуля градусов, не исключено, что со слабым минусом - 0...-2 градуса», - отмечается в прогнозе.

Но уже в середине недели ситуация радикально изменится. Ближе к ее концу в Москве потеплеет от 0 до +5 градусов днем. При этом ночью в Московском регионе будут сохранятся заморозки до -2 градусов. В самой столице, по словам синоптика, будет около нуля градусов со слабым плюсом.

В прогностическом центре отмечают, что для декабря это значительное повышение температуры. Такая ситуация подтверждает общую тенденцию к аномально теплой декабрьской погоде. Но между холодным началом недели и теплым финалом жителей столицы ожидают и осадки.

«Во вторник и среду может выпасть небольшой снег», - отметил Ильин.

Синоптик добавил, что снег «может полежать» какое-то время. Возможно, сформируется небольшой снежный покров до одного-двух сантиметров. Но на смену снегопадам придет потепление. Оно принесет осадки в смешанной фазе - они будут представлять собой смесь дождя и частично растаявшего снега. Такой тип погоды Ильин назвал «самым неприятным», поскольку из-за него растут риски гололедицы и осложняется дорожное движение.

Ученый считает, что снег, выпавший в начале недели, вряд ли сохранится. С большой вероятностью он подтает на большой части Московского региона. И он совершенно точно сойдет в Москве.

Погода в новогоднюю ночь обещает соответствовать самым традиционным ожиданиям. 31 декабря днем ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью и днем будет идти снег. Вечером 31 декабря снег, по словам синоптика, обещает быть «небольшим».

«1 января ночью температура будет от -2 до -7 градусов, а днем снова 0...-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», - уточнил ученый.

По словам Ильина, такой прогноз обещает «идеальную сказочную атмосферу». Москвичи смогут встретить Новый год с падающим снегом и «легким морозцем».

До этого синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде», что характер погоды в течение недели будет меняться слабо. Однако могут выпасть осадки, после чего вероятно образование снежного покрова. После этого, по мнению Шувалова, вновь начнется волна тепла - температура воздуха днем повысится до +3...+5 градусов. Ветер в основном южный и западный, и очень теплая погода, это уже даже не на 3-5 градусов выше климатической нормы, а, как подчеркнул ученый, почти на 6-8 градусов выше климатической нормы.