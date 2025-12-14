Гитару Курта Кобейна стоимостью $6 млн отдали колледжу музыки в Лондоне

Гитару американского рок-музыканта и солиста группы Nirvana Курта Кобейна стоимостью шесть миллионов долларов отдали Королевскому колледжу музыки в Лондоне. Об этом сообщает издание Artnet.

Речь идет о редкой электроакустической модели Martin D-18E 1959 года. Ее можно увидеть на кадрах с шоу MTV Unplugged в 1993 году, куда был приглашен Кобейн.

Легендарный рок-музыкант был левшой, поэтому музыкальный инструмент специально адаптировали под него. Гитара этой модели стала последней, на которой Курт Кобейн играл перед своей смертью в 1994 году.

Сообщается, что изначально этот музыкальный инструмент принадлежал дочери музыканта Фрэнсис Бин Кобейн. Но в результате бракоразводного процесса в 2018 году гитара перешла ее бывшему мужу Исайе Сильве. В 2020 году он продал инструмент на аукционе, а купил ее владелец одной австралийской аудиотехнологической компании Питер Фридман. Он и решил передать гитару знаменитого музыканта колледжу в Лондоне.

Экспонат пополнит коллекцию лондонского музыкального учебного заведения, где уже хранятся более тысячи исторических инструментов. Например, клавесин XVI века работы Алессандро Трасунтино, а также самая древняя гитара лиссабонского производства 1580-х годов.

Напомним, в 2019 году на аукционе продали кардиган Кобейна за рекордную сумму в 334 тысячи долларов. В нем музыкант выступал на том же шоу в 1993 году.