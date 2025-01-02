Эксперт перечислил признаки взлома роутера

Невозможность войти в настройки администратора роутера и падение скорости интернета могут быть одними из признаков того, что устройство взломали. Об этом в беседе с Радио Sputnik рассказал представитель одного из российских интернет-провайдеров.

«Еще один признак - большое количество всплывающих окон на подключенных к роутеру устройствах и частое перенаправление на другие сайты», - отметил эксперт.

Также стоит обращать внимание на устройства, которые подключены к домашней сети. Наличие подозрительных «пользователей» может говорить о взломе.

Ранее в беседе со «Звездой» рассказал старший контент-аналитик Егор Бубнов дал советы, как защититься от взлома аккаунта в мессенджере. Он порекомендовал установить двухэтапную аутентификацию и антивирус. Кроме того, рекомендуется проверять активные сессии в настройках.

Егор Бубнов отметил, что каждый месяц мошенники придумывают новые легенды. Однако основной платформой уже долгое время остается Telegram, а базовым инструментом - фишинговые ссылки.